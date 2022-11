Nordirland: Polizisten bei Bombenanschlag verletzt

In der früheren Bürgerkriegsregion Nordirland haben Unbekannte in der Stadt Strabane eine Polizeipatrouille mit einem Sprengsatz angegriffen. Die beiden Beamten haben den Bombenanschlag unverletzt überlebt. Es habe sich um einen gezielten Angriff gehandelt, die Exekutive ermittelt wegen versuchten Mordes. Bei er Attacke am späten Vorabend sei das Fahrzeug der beiden Beamten beschädigt worden.