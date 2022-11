Skigebiete scharren in den Startlöchern

Grau in grau war es am Freitag fast überall in der Steiermark, Nebel oder Wolken regierten, dazu regnete es immer wieder – ein typischer November-Tag eben. Wir haben bei Zamg-Experten Friedrich Wölfelmaier nachgefragt, ob das denn auch am Wochenende so bleibt. „Viel Sonnenschein wird es tatsächlich nicht geben, Nebel und Wolken werden am Samstag und Sonntag dominieren.“ Warm anziehen ist auf jeden Fall angesagt: Mit maximal drei bis sechs Grad ist es selbst zu Mittag in der ganzen Steiermark kühl.