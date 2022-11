Dienstmagd in Hermann Görings Jagdschloss

Als „deutsches Dienstmädchen“ in Görings Jagdschloss getarnt

Bei einem Treffen in Tel Aviv ließ sie auf Einladung von Landeshauptmann Thomas Stelzer eine oberösterreichische Delegation an der unglaublichen Geschichte ihrer Mutter Helene teilhaben. Wie diese als junges Mädchen ohne Eltern auf einem Bauerhof versteckt, später sogar als „deutsches“ Dienstmädchen in Hermann Görings Jagdschloss getarnt wurde und „Heil Hitler“ schwor, nur um nicht ermordet zu werden. Wie sie das KZ und den Beinahe-Hungertod besiegte. Und davon, wie sie ihre Vergangenheit mit ihrem Mädchennamen Popper ablegte, indem sie als Helene Seinfeld an der Seite ihres Mannes Philip in Palästina ein neues Leben begann.