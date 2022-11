Gegentaler Gemeinden ringen um Geld vom Bund

Resolution für finanzielle Hilfe

„Wir übergaben eine Resolution, damit wir eine Sonderunterstützung erhalten“, sagt Ebner. FPÖ und SPÖ wollten dazu einen Antrag in der Nationalratssitzung am Donnerstag einbringen. Doch es kam alles anders. Geplant war, dass die Klubobleute Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und ihr blauer Kollege Herbert Kickl die Resolution in Empfang nehmen. Kickl war kurzfristig verhindert, für ihn sprang der Kärntner Nationalrat Christian Ragger ein. Und aus dem geplanten Antrag wurde ebenfalls nichts.