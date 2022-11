Das Märchen vom sauberen Mini-Atomkraftwerk

Kernkraft statt Kukuruz

Auch jetzt wieder: Wie berichtet, plant die Atomlobby auf einem Areal neben dem AKW Temelin „Small Modular Reactors“ (SMR), also Mini-AKW. Dort wo derzeit noch die Stoppeln vom kürzlich gedroschenen Mais stehen, sollen in zehn Jahren kleine Reaktoren sauberen und sicheren Strom erzeugen – so die Erzählung. „Der Begriff ,sicher’ wird in der Atomwirtschaft in Kontexten verwendet, die nur selten der tatsächlichen Vorstellung von Sicherheit entsprechen“, warnt Strasky. „Nur weil ein Kernkraftwerk kleiner ist, ist die Gefahr durch Unfälle nicht notwendigerweise kleiner“, pflichtet ihm Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) beim Lokalaugenschein in Temelin bei.