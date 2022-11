Die kleine Botin ist (meist) motiviert

Haben Sie sich schon mal überlegt, woher die Motivation kommt, all das immer wieder zu tun? Jeden einzelnen Tag so zu leben und sich allen Herausforderungen zu stellen? Das, was wir Motivation nennen und was uns Mütter scheinbar unermüdlich antreibt, ist kein Zufall! Und das Beste daran: Es lässt sich auf alle Lebens- und Arbeitsbereiche umlegen. Denn was passiert, wenn wir in einem unserer Aufgabenfelder die Motivation verlieren? Was, wenn wir keinen Sinn mehr darin sehen, was wir tun? Wir suchen uns eben eine neue Sache, der wir uns mit voller Hingabe (und mit Sinn) widmen können.