Sexuell frustriert: Wer ist schuld?

Menschen leiden selten darunter, dass sie keine Lust auf Sex haben - bis sie in eine Beziehung kommen, in der der neue Partner häufig Sex möchte. Das Problem ist also nicht die mangelnde Lust, sondern dass die Partner sexuell nicht gut zusammenpassen. Die Lösung? Alle Beteiligten sind für ihre sexuelle Lust verantwortlich. Das Paar muss gemeinsam herausfinden, wie es seine Sexualität so leben kann, dass sich beide gut damit fühlen. Und sie klären ihre Grenzen besser früher als später. Denn wenn es für längere Zeit zu einer negativen Beziehungsdynamik kommt, kann sich psychische Gewalt ausbreiten wie ein Lauffeuer.