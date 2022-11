Elftes Jahr für absoluten Kitsch-Knaller

Die Überdosis Kitsch scheint es nicht zu geben. Und wenn doch, so stirbt man nicht daran. Das zeigt die mittlerweile elfte Spielzeit von „The Sound of Music“ im Salzburger Landestheater überdeutlich. Was Andreas Gergen und Christian Struppeck auf die Bühne gestellt haben, hat auch nach mehr als einem Jahrzehnt nichts an Glanz verloren. Die Inszenierung des Duos wartet mit einem fantastischen Bühnenbild und liebevoll gezeichneten Charakteren auf.