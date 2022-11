Tot mit 36 Jahren: Trauer um ehemalige Abgeordnete

Erst am 19.Oktober hatte sie ihren 36. Geburtstag gefeiert: OÖVP-Landesparteileitung und der OÖVP-Landtagsklub geben in tiefer Trauer bekannt, dass die ehemalige Landtagsabgeordnete Mag. Johanna Priglinger nach langer, schwerer Krankheit am 13. November verstorben ist. „Wir sind tief betroffen vom plötzlichen Ableben von Johanna Priglinger. Unser herzliches Beileid gilt allen Angehörigen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie“ so Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel.