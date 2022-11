NASA mit „Artemis 1“ endlich zum Mond gestartet

Nach monatelangen Verschiebungen ist die NASA-Mondmission „Artemis 1“ am Mittwoch zu einem ersten Test aufgebrochen. Die neue Superrakete „Space Launch System“ (SLS) startete die unbemannte Kapsel „Orion“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie auf Live-Bildern zu sehen war. Rund drei Wochen soll „Orion“ in einer Umlaufbahn um den Mond herum unterwegs sein. Am 11. Dezember wird die Kapsel zurück auf der Erde erwartet.