Flugzeuge wurden zwei Tage lang in Ketten gelegt

Sitzstreik vor Flugzeugen

Während in Museen derzeit immer wieder Kunstwerke mit Flüssigkeiten überschüttet werden, um Aufsehen zu erregen, kam es am Airport zu einem Sitzstreik vor Flugzeugen und rund um die Fahrwerke, an denen man sich festkettete. „Das Recht, seine Meinung kundzutun, hat jeder, und das ist auch gut so. Wir alle haben den Klimaschutz zu unterstützen, allerdings nicht mit kriminellen Aktivitäten und der Beschädigung fremden Eigentums“, wettert Fragner.