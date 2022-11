Migranten in brennendes Schlepperfahrzeug gesperrt

Wegen versuchten Mordes unter besonders grausamen Umständen sind zwei Schlepper in Ungarn angeklagt worden. Ein 19-jähriger Mann und seine Lebensgefährtin hatten während einer Fahrt im März des Vorjahres von der serbischen Grenze Richtung Österreich eine technische Panne und mussten ihren gemieteten Klein-Lkw am Fahrbahnrand anhalten. Aus dem Motorraum kam starker Rauch, bald brannte das Fahrzeug. Als eine Polizeistreife hinzukam, gerieten die beiden in Panik. Der 19-Jährige brach den Schlüssel zum Frachtraum ab, wo sich acht syrische Flüchtlinge befanden, während sich die Flammen weiter ausbreiteten.