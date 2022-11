315 Schlepper sind der Polizei ins Netz gegangen

Doppelt so viele Schlepper

In den meisten Fällen sind Schlepper in die illegale Migration verwickelt. Elf Täter zog die Polizei im Burgenland in den vergangenen sieben Tagen aus dem Verkehr. Heuer sind bereits 315 Festnahmen bislang erfolgt – das sind fast doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr.