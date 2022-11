Hartes Match: Unis gegen Minister Polaschek

„Dann werden wir auch auf die Straße gehen“

In Graz werden nächste Woche unter eingangs genanntem Motto „Unis auf Sparflamme“ die Uni Graz, die TU, die Med Uni, die Kunstuni und die Montanuni Leoben eine Kundgebung in der Innenstadt abhalten. Auch Hendrik Lehnert, Rektor der Uni Salzburg, findet klare Worte. „Wir sind kämpferisch und werden auch auf die Straße gehen, sollten unsere Forderungen nicht erfüllt werden.“ Statt der zugesagten 15 Millionen mehr für 2023/24 braucht es 40 Millionen. „Wir arbeiten mit Wien gut zusammen. Aber wir lassen uns nicht durch Kürzungen das zusammenhauen, was wir aufgebaut haben.“