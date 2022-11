Blimlinger fordert mehr Geld für die Universitäten

ÖVP will Lösung „außerhalb des Budgets“

Der ÖVP-Wissenschaftssprecher Taschner lehnte das „Aufschnüren“ des Budgets ab. Aber dass die 500 Millionen Euro „nicht genug sein dürften“ werde vonseiten des Ministers „genauso gesehen“, sagte er. Es müsse außerhalb des Budgetrahmens verhandelt werden. Eine Uni werde „sicher nicht in Konkurs gehen“, merkte er an. Minister Polaschek erklärte, man sei „in guten Gesprächen“. Und er verstehe die Sorgen der Universitäten. Er hat schon mehrfach betont, dass das Budget nicht „aufgeknüpft“ werde. Aber man bemühe sich um Möglichkeiten außerhalb des Budgets, um die Unis finanziell zu entlasten.