Mit Kapitän Jagd auf die „Schwedenbomben“

Treff mit altem Bekannten

„Nach sechs Wochen ohne Eishockey ist jedes Spiel perfekt, um zurückzukommen“, ist Tom voller Vorfreude, und – wie das Training bewies – in bester Torgeber-Laune. „Natürlich ist Rögle eine riesige Herausforderung. Umso mehr wollen wir unser bestes Hockey aufs Eis bringen.“ Der Sieger der Champions Hockey League (CHL), 2020/21 Finalist in Schwedens Topliga, ist derzeit nur Zwölfter. „Es ist eine eisläuferisch sehr gute Mannschaft, die hat sehr viel Talent“, lässt sich Raffl, der einst in Lulea mit Rögle-Cheftrainer Cam Abbott zusammen gespielt hat, davon nicht blenden. „Wir haben schöne gemeinsame Erinnerungen an diese Zeit. Thomas war ein großartiger Spieler und Teamkollege“, sagt der 39-jährige Kanadier vor dem Wiedersehen mit Raffl. Der auch als Jungpapa gefordert ist: „Die Nächte sind etwas kürzer. Aber ich genieße jeden Augenblick, den ich mit meiner Tochter verbringen kann“, erzählt der 36-Jährige begeistert von der gewonnenen „wertvollsten Zeit“.