„Unerträglich“: Obdachlose Kinder in Innsbruck

„Bürgermeister muss in die Gänge kommen“

„Es ist unerträglich, dass Frauen mit ihren Kindern gezwungen sind, in unmöglichen Zuständen in der Wohnungslosigkeit zu leben, während gleichzeitig ehemalige Hotels und Tausende Anlegerwohnungen in der Stadt leer stehen“, sagt Mesut Onay (ALI).