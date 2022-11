Sauglückliches Borstenvieh im Südburgenland

Wie zahlreiche Projekte in ganz Österreich, denen die „Krone“-Tierecke dank der Spenden unserer tierliebenden Leser finanziell hilft, haben wir auch Claudia und ihre Schweinchen besucht. Es ist eine Freude zu sehen, wie die bis zu 400 Kilogramm schweren Tiere entspannt auf den Strohhaufen liegen. Andere buddeln in der Erde, eine Sau geht auf der Weide spazieren. Auffällig ist, dass es in ihrem Umfeld keineswegs unangenehm riecht.