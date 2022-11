Einbürgerungen: Blaue Attacke auf SPÖ-Landesrätin

„Die SPÖ will Tirol zum Asylschlaraffenland machen“, attackierte Abwerzger die Landesrätin am Montag und bezeichnete den Vorstoß als „dämlich“. Er könne sich die rote Forderung angesichts der „Vergewaltigungswelle in Wien und der Migrantenrandale in Linz“ nicht erklären, so der Freiheitliche. Außer damit, dass jüngste Umfragen, die die SPÖ „im Sinkflug und die FPÖ bereits auf Platz 1“ sehen würden, bei den Sozialdemokraten zu „Schnappatmung“ geführt hätten.