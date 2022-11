Schnellere Einbürgerung? Nein zu Ludwig-Vorschlag

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig präsentierte bei der „Wiener Konferenz“ Reformvorschläge zur Staatsbürgerschaft. Österreich hat das strengste Gesetz in Europa: Zehn Jahre Wartepflicht, finanzielle Absicherung, Deutschkenntnisse, Unbescholtenheit. Ludwig will den Zugang erleichtern, u.a. auf fünf Jahre Warten verkürzen. Alleine dadurch gäbe es 902.387 Neo-Österreicher. Auch will Ludwig die Finanzschranken (viele haben schlecht bezahlte Jobs) abschaffen und in Österreich Geborenen, deren Mutter oder Vater drei Jahre legal in Österreich lebt, automatisch die Staatsbürgerschaft zugestehen. FPÖ und ÖVP sind strikt dagegen.