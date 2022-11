Italien: 184.000 € für Weiße Trüffel bei Auktion

Bei einer Auktion in Italien hat am Sonntag ein Bieter aus Hongkong 184.000 Euro für eine 700 Gramm schwere weiße Trüffel (Bild) gezahlt. Die Trüffel-Versteigerung in Alba im Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt - darunter auch aus Wien - mit.