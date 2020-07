„Jago“ erschnüffelte Riesentrüffel im Wienerwald

Tobias Schneider und sein Rüde „Jago von der Schlossherrnalm“ sind ein eingespieltes Team beim jagdlichen Nachsuchen. Dabei werden verwundete Tiere mithilfe der feinen Nase der Alpenländischen Dachsbracke aufgespürt. Am Sonntag war der Jäger in seinem Revier in Stössing (NÖ) unterwegs, als der Schweißhund etwas anzeigte. Schweiß steht im Jägerlatein für Blut.