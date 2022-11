Svindal warnt: „… dann ist das Risiko immer groß!“

Welchen Athleten räumst du in dieser Saison gute Karten ein?

Ich glaube, dass Aleksander Kilde richtig stark sein wird. Vincent Kriechmayr war vorletztes Jahr richtig gut - trotz Rückenschmerzen. Im Vorjahr hatte er diese im Griff, konnte aber dennoch nicht an seine Leistungen anknüpfen, was schon überraschend und komisch war. Von der Position her sah er eigentlich immer gut aus, dennoch ging es ihm nicht auf, die Skier kamen nicht so richtig auf Zug. Matthias Mayer hat sowieso immer gute Karten. Beat Feuz ist nicht mehr so stabil wie früher, kann aber einfach schnell fahren. Auch Dominik Paris zählt für mich zu den Favoriten. Interessant wird ebenfalls, was Marco Odermatt im Super G machen wird - im Vorjahr war er in den Speed-Bewerben richtig gut, was überraschend war. Beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden betonte er bereits, dass er in Form sei. Er will sicher wieder versuchen, den Gesamtweltcup zu holen - dafür muss er auch Speed fahren. Der junge Norweger Atle Lie McGrath kann gut Speed fahren, aber er benötigt noch etwas Zeit.