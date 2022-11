Svindal entwickelt Ski: „Modell zum Genießen!“

Aksel Lund Svindal, Doppel-Olympiasieger und fünffacher Weltmeister, lud am Samstag nach Kaprun in Salzburg ein. Doch nicht der Norweger selbst stand im Mittelpunkt, sondern viel mehr das, was er unter seinen Füßen hatte: Ein neues Skimodell, an dessen Entwicklung Svindal gemeinsam mit PORSCHE und HEAD mitgewirkt hat. Spannend: Die Skier sind für alle Skifahrer gedacht und eben nicht für Profi-Skirennläufer - siehe auch Video.