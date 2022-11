Wieder nächtlicher Einbruch in Welser Pfandhaus

Ein 24-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Wels-Land konnte in der Nacht auf Sonntag am Kaiser-Josef-Platz in Wels beim Vorbeifahren an einem Geschäft einen akustischen Alarm wahrnehmen und sah außerdem eine Person Richtung Norden in die Karl-Loy-Straße weglaufen. Daraufhin verständigte er die Polizei.