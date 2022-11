Benko: Kein Erntedankfest für die Politprominenz

Kaufhauskette in Turbulenzen, Chorherr-Anklage

2020 und 2021 fiel das weinselige „Törggelen“ Corona-bedingt ins Wasser. 2022 hat sich das Leben wieder normalisiert, doch René Benko offenbar andere Sorgen. Nicht nur in Deutschland, wo seiner Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof das Wasser bekanntlich bis zum Hals steht. Sondern auch in Österreich, wo Benko seit dem 8. November im großen Chorherr-Korruptionsprozess mit auf der Anklagebank sitzt. Alle bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.