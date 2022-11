Benko: Erneute Flucht unter den Schutzschirm

Bereits 2020, kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie, hatten Benkos hochtrabende Kaufhauspläne einen gehörigen Dämpfer erhalten. Damals wurden in einem Insolvenzverfahren 40 Filialen und 4000 Stellen gestrichen. Gläubiger mussten auf Forderungen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro verzichten und sollten laut Handelsblatt rund 100 Millionen von „Eigentümer Benko“ zurückbekommen, „was einer Quote von gerade einmal fünf Prozent entspricht“. Seit 2021 hat Galeria allein an Staatshilfen 680 Millionen Euro einkassiert.