ÖEHV-Team gegen Deutschland ohne Chance

Im zweiten Spiel beim Deutschland-Cup war Österreichs Eishockey-Nationalteam gegen die Auswahl des Gastgebers chancenlos. Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader musste sich am Samstag in Krefeld mit 0:3 (0:2,0:1,0:1) geschlagen geben und war den Deutschen dabei klar unterlegen. Zum Abschluss am Sonntag (11 Uhr) gegen Dänemark geht es für Österreich noch um Platz zwei bei dem Traditionsturnier.