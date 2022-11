Schulklasse strandete über Nacht am Flughafen

So hätten sich die 22 Schüler den Abschluss ihrer London-Reise im Sommer sicher nicht vorgestellt. In Frankfurt sollten sie eigentlich in eine Maschine nach Graz umsteigen. Aber da begann die Odyssee erst. „Der Zugang zu unserem Gate war versperrt. Der Flug startete ohne Passagiere“, schildert Lehrerin Karin Buchgraber.