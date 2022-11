Kraken bewerfen einander mit Muscheln und Schlick

Die Videoaufnahmen aus der Jervis Bay im Bundesstaat New South Wales stammen bereits aus den Jahren 2015 und 2016. Das Team um den Wissenschaftstheoretiker Peter Godfrey-Smith von der University of Sydney identifizierte aber erst jetzt bei Analysen in einer Gruppe von etwa zehn Tintenfischen 102 Fälle, in denen einzelne Exemplare marine Sedimente warfen.