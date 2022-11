Rabenvater Michael Ferner feiert Musicalpremiere

Erzählt wird heute und am Samstag in der Szene Salzburg die Geschichte dreier Freunde. Zusammen erleben sie ein Abenteuer mit ganz schön viel Action. Und das in einer besonderen Umgebung: Das Bühnenbild bleibt nämlich gezeichnet. „Ich wollte die Theaterwelt, in der sich die Raben bewegen, neu erschaffen. Gemeinsam mit Illustratorin Sabrina Hassler haben wir diese Idee umgesetzt“, so Ferner. In der illustrierten Bühnenwelt herumflattern werden als Raben unter anderem Sebastian Brummer, Jakob Kücher und Karoline Troger.