Trotz Krise ist Buchungslage vor Wintersaison gut

Rückblick in den Herbst 2021: Wie jedes Jahr blicken die steirischen Touristiker in einer Pressekonferenz auf die bevorstehende Wintersaison. Corona ist zwar ein Thema, an einen erneuten Lockdown mag aber niemand denken. Wenige Wochen später wurden die Rollläden im ganzen Land aber wieder heruntergelassen.