Was die Umweltministerin zu den Klima-Klebern sagt

Am Donnerstag sorgten Klimaaktivistinnen in Wien für große Aufregung, als sie sich am Podest eines Dinosaurier-Skeletts im Naturhistorischen Museum festklebten, um gegen „den fossilen Kurs der österreichischen Bundesregierung“ zu demonstrieren. Die Aktion reiht sich in eine von vielen, die zuletzt oft auf Unverständnis stoßen. Nun meldete sich auch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu Wort - sie zeigt sich besorgt über die Form des Protests.