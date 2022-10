Aktivisten festgeklebt - Verletzte musste warten

In Berlin ist es heute zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Brisant daran: Der herbeigerufene Feuerwehrwagen, der den am Unfall beteiligten Lkw anheben sollte, ist von Klimaaktivisten aufgehalten worden, die sich auf eine Straße geklebt hatten. In einer Stellungnahme lässt die Organisation nun wissen, man hoffe, dass sich „der Gesundheitszustand durch die Verspätung nicht verschlimmert“ habe.