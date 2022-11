Kleine Cleo büxte aus und landete auf Schienen

Polizeieinsatz um 5 Uhr früh

Doch was zunächst als Abenteuer begann, endete in einem Polizeieinsatz. Am Donnerstag gegen 5 Uhr früh wurde „Cleo“ nämlich von Passanten entdeckt. Das Tier war völlig durchnässt und hatte sichtlich Angst. Es lief auf den Straßenbahnschienen im Bereich der Goethestraße herum. Die Tierrettung Icara wurde verständigt, um das Tier in Sicherheit zu bringen. „Gemeinsam mit der Einsatzleiterin der Linz AG, einem Straßenbahnfahrer und drei Polizeibeamten konnten wir die Kleine nach kurzer Verfolgungsjagd sicher“, so die Tierretter. Die kleine Hündin wurde sofort in eine wärmende Decke gehüllt und versorgt.