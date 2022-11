Drohne droht jetzt Zündlern: „Put out the fire!“

Im vergangenen Jahr verwandelte ein Waldbrand den Mittagstein am Schneeberg in einen Gluthaufen. 13 Tage wütete das Feuer, bis es 9000 Helfer schließlich eindämmen konnten. „Es hinterließ eine Spur der Verwüstung. Über 100 Hektar Wald fielen den Flammen zum Opfer“, bringt es Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky auf den Punkt. Seither wurde kräftig in Prävention, Ausbildung und Ausrüstung investiert. Dass es nötig ist, haben die bisherigen Ermittlungen gezeigt. Denn laut derzeitigen Wissensstand wurde das Unglück von Menschen verursacht.