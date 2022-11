Wien Museum: Umbau soll im März 2023 fertig sein

Energiesparen wird großgeschrieben

„Wir sind ein relativ grünes Museum“, betonte Pollack. So wurden 30 Sonden jeweils 150 Meter in die Tiefe getrieben, damit man die Kühlung und Heizung des Hauses komplett mittels Geothermie bewerkstelligen kann. Auch die Wasserkühlung in der Decke wird nur in 75 Prozent der Paneele eingebaut.