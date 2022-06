Lautstarke Party in Wiener Museum erzürnt Anrainer

Am Dienstagnachmittag fand die Gleichenfeier im Wien Museum am Karlsplatz statt. Rund zwei Jahre, nachdem mit der durchaus umstrittenen Sanierung und Erweiterung des Museums begonnen wurde. Um das neue, über zwei Etagen hohe Obergeschoß gebührend feiern zu können, wurde dann anscheinend bis spät in die Nacht lautstark Party gemacht.