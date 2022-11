Luxushotel wird Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

Die private Wohnsituation von Ukraine-Flüchtlingen in Wien spitzt sich zu. Doch während in anderen Bundesländern darüber gestritten wird, ob Migranten in Zelten oder Containern untergebracht werden, geht die Bundeshauptstadt andere Wege und stellt für Vertriebene aus der Ukraine ein ehemaliges Luxushotel zur Verfügung. Dort sollen 350 Frauen und Kinder im Platz finden.