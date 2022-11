Dachstuhl eines Heurigenlokals geriet in Brand

In Langenlois im Bezirk Krems (Niederösterreich) stand in der Nacht auf Donnerstag ein Heurigenlokal in Flammen. Nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr war der Dachstuhl des Gebäudes in Brand geraten. Eine Frau wurde aus dem Nachbarobjekt gerettet. Kurz nach 3 Uhr hieß es „Brand aus“.