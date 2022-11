Ein mutiger Elitesoldat scheiterte an den Gänsen

Vor Bischofswahl versteckt

Später wurde Martin Priester, lebte zunächst als Einsiedler, gründete um 360 in Ligugé in der Nähe des französischen Poitiers das erste Kloster des Abendlandes. Schon zu Lebzeiten folgten ihm 2000 Mönche. Als ein neuer Bischof von Tours gesucht wurde, wollten die Gläubigen Martin wählen. Dabei soll sich die zweite große Legende zugetragen haben: Der bescheidene Martin versteckte sich im Stall, schnatternde Gänse verrieten ihn. Heute noch kommt am 11. November, dem Tag des Begräbnisses des Heiligen im Jahr 397, Gansl auf den Tisch.