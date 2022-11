Gemeinden stehen finanziell mit Rücken zur Wand

Sparen bei Freibad und Kinderbetreuung

Die Ortschaften könnten dann gezwungen sein, Einsparungen zu machen. Das könne etwa die Kinderbetreuung oder das Freibad, den Fußball- und den Tennisplatz betreffen. „Das kostet alles Geld“, so Trummer. Schon im Oktober hat der GVV daher eine Resolution gestartet, in der vom Bund kurzfristige Geldmittel ohne Kofinanzierungsauflagen gefordert werden. „Ohne zusätzliche Unterstützung von Bund und Land wird es nicht gehen“, meint auch Thomas Steiner, ÖVP-Bürgermeister von Eisenstadt und Vizepräsident des Städtebundes. Er fordert auf Bundesebene ein weiteres kommunales Investitionspaket - ähnlich dem während der Pandemie - mit einem Volumen von einer Milliarde Euro. Weiters soll von den Gewinnen, die der Bund von den Energieerzeugern abschöpfen will, ein Teil an die Gemeinden gehen. Aber auch das Land sei gefordert: „Zumindest für das Jahr 2023 sollte auf die Landesumlage oder zumindest einen Teil davon verzichtet werden. Das wäre eine einfache Maßnahme, um die Gemeinden nachhaltig zu unterstützen“, so Steiner.