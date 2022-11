Es geht um Angst

Betont sachlich und datenbasiert kommt eine neue Website mit dem Namen www.bevölkerungsaustausch.at daher. Es geht um den „demografischen Wandel in Österreich“, um die Einteilung der Bevölkerung in „Menschen mit Migrationshintergrund“ (Gesichter mit Fragezeichen) und „Menschen ohne Migrationshintergrund“ (rot-weiß-rote Gesichter). Ein Rechner spuckt aus, dass die Fragezeichen schon bald in der Überzahl sein werden. Rot-Weiß-Rot hingegen werde demnach zu einer Minderheit im eigenen Land schrumpfen. Der „Kipppunkt“ sei in 31 Jahren, in Wien sogar schon in sieben. Immerhin wird beiden Gruppen attestiert, Menschen zu sein.