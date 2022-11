Graz-Pleite? Eine Stadt sieht rot!

In der Politik ist es etwas anders: Statt Bilanzen entscheiden Wahlergebnisse, das öffnet dem Populismus Tür und Tor. Aber es liegt auch an den Bürgern, falsche Versprechen zu erkennen und Unfinanzierbares abzulehnen. In der Schweiz ist das bei den dort üblichen Volksabstimmungen oft passiert.