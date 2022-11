Nach Sanierung: Wieder „freie“ Fahrt am Fernpass

Im Zuge einer Routinekontrolle der Straßenmeisterei Haiming war Ende August eine Ausbuchtung an der talseitigen Stützmauer festgestellt worden. Mitte September trat zudem ein Riss in der Fahrbahnmitte auf. Daraufhin wurde umgehend mit Sanierungsarbeiten begonnen. Während der Bauphase wurde der Verkehr unter der Woche einspurig - was teils zu enormen Behinderungen führte - und am Wochenende zweispurig geführt.