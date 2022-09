Fernpass-Straße: Sanierung wird Wochen andauern

Autofahrer aufgepasst! Die Sanierungsarbeiten nach einem Riss in der talseitigen Stützmauer auf der B179 Fernpassstraße im Bereich nach der Kurve „Wendung“ im Gemeindegebiet von Nassereith werden voraussichtlich bis Mitte November 2022 andauern. Das gab das Land am Donnerstag bekannt. Es wird in diesem Abschnitt also weiterhin zu Behinderungen kommen.