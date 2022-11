Neue Wege für die „Autobahn“ durch Rastenfeld

Nach dem „Krone“-Bericht über eine falsche Radarbox in der Gemeinde, die ein 90-Jähriger schon vor mehr als 20 Jahren errichtet hatte, keimt bei den Bürgern neue Hoffnung für eine Verkehrslösung auf. Als eine der Hauptachsen des Waldviertels zwischen Zwettl und Krems fahren täglich Tausende an Autos und Schwertransportern 50 Meter am Rastenfelder Kindergarten vorbei. Fünf Lösungsvorschläge werden bald präsentiert - die „Krone“ kennt schon Details.