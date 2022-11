Unsere Puten stehen für Tierwohl und Qualität

Kommentar: Heimische Pute massiv unter Druck

Viele Konsumenten wünschen sich eine bessere Haltung unserer Nutztiere. Bei der Pute ist man dieser Forderung schon vor Jahren nachgekommen. Seither haben Puten in Österreich so viel Platz im Stall wie in kaum einem anderen Land der Welt und werden gentechnikfrei gefüttert. Doch kaum hatten die Bauern ihre Produktion zugunsten der Tiere umgestellt, blieb das heimische Putenfleisch oft im Regal liegen, weil viele Konsumenten lieber zur billigeren Alternative aus dem Ausland greifen. Das ist doch völlig absurd: Da produzieren wir hochwertigstes Putenfleisch direkt bei uns in Österreich, nur um dann erst recht wieder Billig-Fleisch aus anderen Ländern zu importieren, damit wir unseren eigenen Bedarf decken können - mit Fleisch von Tieren, die unter weitaus schlechteren Bedingungen gehalten werden als bei uns. Die Inflation macht es nicht besser: Derzeit greifen so wenige Konsumenten zur österreichischen Pute wie noch nie. Das ist nicht nur dramatisch, sondern existenzbedrohend, und zwar für die österreichische Qualität. Wenn wir uns beim Einkauf jetzt nicht klar zu Österreich bekennen - sprich: zur österreichischen Pute greifen und nicht zur Billig-Pute von irgendwo - , werden wir unsere hohen Standards auf dem Altar des billigsten Preises opfern.