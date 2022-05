Unsere wertvollen Lebensmittel landen oft im Müll

Unser Essen wertschätzen anstatt zu verschwenden

Es ist wirklich unfassbar: 30 bis 40 Prozent der weltweit produzierten Lebensmittel werden nicht gegessen, sondern weggeworfen. Für mich zeigt das vor allem eines: Lebensmittel haben keinen hohen Stellenwert. In den eigenen vier Wänden verschwenden wir sechsmal so viel wie Supermärkte und Großhandel. Wir werfen 360 Euro pro Jahr in den Müll und echauffieren uns gleichzeitig über steigende Lebensmittelpreise, die wir ganz einfach kompensieren könnten, würden wir weniger wegwerfen. Noch absurder wird es, wenn man sich unser Konsumverhalten in Hinblick auf andere Dinge ansieht: Alle zwei Jahre ein neues Smartphone? Kein Problem. Eine teure Reise? Urlaub muss schon sein. Die Liste ließe sich endlos fortführen, klar ist aber: Das, was unserem Körper jeden Tag Energie zum Leben gibt und auch großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat - nämlich unsere Lebensmittel - kommt auf der Prioritätenliste ziemlich weit unten.



Als Bauer, also Produzent dieser Lebensmittel, aber auch als Vater macht mich diese Entwicklung sehr nachdenklich. In Anbetracht dessen wundert es kaum, dass so viele Lebensmittel einfach weggeworfen werden. Die gute Nachricht aber ist: Das muss nicht sein. Als Konsumentinnen und Konsumenten können wir aktiv etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun, indem wir uns wieder mehr mit unserem Essen auseinandersetzen. Und es vor allem wieder mehr zu schätzen lernen. Denn was einem etwas wert ist, das wirft man nicht einfach leichtsinnig in den Müll.