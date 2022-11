Oligarch hortete Kunst auf beschlagnahmter Jacht

Die „Dilbar“ ist derzeit in Bremen festgesetzt und wird dem Oligarchen Alischer Usmanow zugeordnet. Sie sollte in Deutschland generalüberholt werden. Nachdem über den Milliardär westliche Sanktionen verhängt wurden, wurde die vom Volumen her größte Jacht der Welt schließlich beschlagnahmt. Usmanow streitet ab, dass er der Besitzer des Luxusschiffes ist, das einen Wert von bis zu 600 Millionen Dollar haben soll.